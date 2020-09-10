Дэнни Уильямс прибыл на поединок с Харитоновым

Боксер Дэнни Уильямс прибыл в Москву на поединок с российским бойцом ММА Сергеем Харитоновым.

— Да, я все еще хорошо, все еще уверен в себе. Я это докажу вечером (на шоу). Я рассчитываю одержать очень хорошую победу, — приводит «РЕН ТВ» слова Уильямса.

Боксерский турнир в подмосковных Химках пройдет 11 сентября в баскетбольном центре. РЕН ТВ выступает его соорганизатором и будет транслировать бои эксклюзивно в прямом эфире. Главный бой турнира — Сергей Харитонов — Дэнни Уильямс, для российского бойца ММА это уникальный опыт выступления в профессиональном ринге против британского боксера, победителя Майка Тайсона. Также в рамках вечера состоится бой Федора Чудинова против Умара Садика (россиянин проведет первую защиту титула чемпиона WBA Gold). Начало — 23.00 (время московское).