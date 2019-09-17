Дебютант UFC Копылов уже придумал, как будет бить американца в Москве

Российский боец UFC Роман Копылов (8-0, Рать), который проведет свой дебютный в организации бой 9 ноября в Москве, начал подготовку к поединку. В карде турнира UFC Fight Night он встретится с американцем Карлом Роберсоном (8-2).

В августе Роман Копылов узнал имя своего соперника и начал подготовку в родном поселке Бачатский в Кемеровской области. Как отмечает сам боец, у него уже готов план на бой: «Мы посмотрели и проанализировали бои Роберсона. У нас уже готова стратегия на бой с Роберсоном. Я уже начал подготовку, будем работать над борьбой и ударной техникой, развивать сильные стороны и устранять пробелы».

Оба бойца находятся близко в мировом рейтинге и занимают там 51 и 58 строчку, соответственно. При этом, американец уже провел пять поединков в UFC, в которых одержал три победы.

Российский боец должен был дебютировать в лиге еще в апреле в Санкт-Петербурге, однако из-за травмы плеча был вынужден сняться с поединка. (Пресс-служба команды «Рать»)