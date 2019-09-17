Дастин Порье: «Я могу победить Хабиба»

Американский боец Дастин Порье заявил в интервью журналисту ESPN Ариэлю Хельвани, что способен победить чемпиона UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиба Нурмагомедова.

7 сентября Порье проиграл Нурмагомедову на турнире UFC 242 в Абу-Даби. Российский боец в третьем раунде успешно провел удушающий прием.

— Это поражение заставляет меня работать больше и лучше, вернуться сильнее и показать всем, что я извлек урок. Я снова отряхнусь и докажу, что способен (стать чемпионом). Поражение меня мотивировало. Неприятно, когда ты идешь на серии побед, вплотную подбираешься к вершине горы, а тебя снова скидывают вниз. Но это мне уже знакомо.

— Обещаю вам, что снова поднимусь наверх. Побью того, кого должен побить, и вернусь. Я ненавижу отряхиваться снова и снова, но это моя история, — добавил 30-летний спортсмен.

— Он (Хабиб) — особенный, но я могу победить его. В ту ночь я подвел сам себя, и это отстой, — сказал Порье.

У Нурмагомедова за карьеру — 28 побед и ни одного поражения, у Порье — 25 побед и 6 поражений.

Ранее американец бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору, которому проиграл в 2014 году.