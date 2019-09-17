Дана Уайт пообещал повторить пожертвование Хабиба для фонда Порье

Президент UFC Дана Уайт, как и ранее Хабиб Нурмагомедов, перечислит в благотворительный фонд Дастина Порье 100 тысяч долларов. Об этом американский боец сообщил в Twitter.

— Только что говорил по телефону с Даной Уайтом, он повторит вклад Хабиба в фонд!!! Я очень благодарен за любовь и поддержку! Спасибо всем вам! — написал Порье.

Поединок между Нурмагомедовым и Порье состоялся 7 сентября в Абу-Даби. 30-летний россиянин одержал победу в третьем раунде, проведя удушающий прием. После боя соперники обменялись футболками. Хабиб пообещал Порье, что продаст майку, а вырученные деньги переведет в его благотворительный фонд. В понедельник стало известно, что Нурмагомедов выполнил обещание.

Фонд бойца Good Fight Foundation работает над реализацией проекта по постройке колодца с питьевой водой в школе в деревне пигмеев в Уганде. Для реализации проекта требовалось 25 тысяч долларов. Не считая пожертвования Хабиба, на данный момент собрано 33 тысячи долларов.