Дана Уайт готов организовать бой Джон Джонс vs Брок Леснар

Президент UFC Дана Уайт сообщил порталу TMZ, что он готов устроить бой между Джоном Джонсом и Броком Леснаром.

Ранее стало известно, что 31 августа контракт 43-летнего Леснара с прореcтлинг-лигой WWE закончился, и экс-чемпион UFC в тяжелом весе стал свободным агентом. Джонс написал в Twitter, что готов побить Леснара.

По словам Уайта, если Леснар «серьезно заинтересован» в бое с Джонсом, он будет «более чем счастлив» организовать поединок между ними.

33-летний Джонс (26-1 в ММА) — бывший чемпион UFC в полутяжелом весе. В августе он оставил пояс, поскольку решил перейти в тяжелый вес. Леснар (5-3 в ММА) был чемпионом UFC в тяжелом весе с 2008 по 2010 годы.