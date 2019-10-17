Боец ММА Вячеслав Дацик проведет бой 16 ноября в Санкт-Петербурге, его соперником станет Максим Перов. Об этом «СЭ» сообщил сам Дацик.

По словам бойца, поединок пройдет по правилам бокса.

— Я с ним бился в 2000 году, нокаутировал его в четвертом раунде, — сказал Дацик. — Вот, хочет взять реванш. Бои будут по правилам бокса и ММА. Мы будем биться по правилам бокса. Я сейчас у Олега Шалаева тренируюсь, у Бека — по боксу, в основном, готовлюсь.

На афише бойцовского вечера Дацик, много лет проведший в тюрьме, значится, как «Зек СИЗО Рыжий Тарзан».

— Почему? Да потому что я зек СИЗО! — заявил 39-летний боец. — Сидел в СИЗО и тренировался там в последнее время. А бой у меня против спецназовца ФСИН — из «Ермака». Это красноярский спецназ. Бронтозавры. Спецназовцев ФСИН так называют, потому что они как черепашки-ниндзя бегают в бронекостюмах.

Дацик вышел на свободу в конце февраля, а в апреле провел бой с блогером Артемом Тарасовым. «Рыжий Тарзан» весил на 70 кг больше соперника, но проиграл из-за дисквалификации. (Илья Андреев)