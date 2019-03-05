"Что-то Америка там мутит". Тайсумов завершит карьеру в UFC, если не получит визу США

Российский боец смешанного стиля Майрбек Тайсумов завершит карьеру в UFC, если не получит американскую визу, из-за отсутствия которой не может выступать в главных турнирах организации.

- Что-то Америка там мутит, - сказал Тайсумов в интервью Octagon TV. - Я от них вообще не отстаю. Как говорится, надежда умирает последней. В душе чувствую, что в скором времени будет у меня виза. Чего только не делаю. Четыре года жду эту визу.

- Шон Шелби (матчмейкер UFC. - Прим. "СЭ") меня мотивирует каждый раз, - отметил 30-летний боец. - Говорит: "Постарайся сделай визу, буду тебе самые крутые бои делать". Клянусь, лично он мне это говорил - в лицо. Каждый раз мне пишет. Но как он может помочь? Это не в руках UFC, это политика. UFC мне помогали. Они мне дали двух лучших адвокатов, чтобы я с визой разобрался. Мне нужно было 20 тысяч долларов заплатить за них. UFC заплатили за меня. Они (UFC. - Прим. "СЭ") заинтересованы сделать мне визу. У меня два паспорта на самом деле. Сейчас третий появился.

- Что интересно, мне ни разу в визе не отказали, - продолжил Тайсумов, проживающий в Австрии. - Знаешь, чего говорят? Вот, паспорт оставляй, обязательно визу получишь. Один раз оставил. Два месяца паспорт подержали, я никуда не мог вылететь. Говорю: "Ребята, так же не бывает". Поехал, забрал паспорт. Второй раз подал. Говорят, что скоро визу сделают, просто очередь большая. Паспорт оставил. Месяц он там лежал. Так уже четыре года жду. Никак очередь не дойдет.

Тайсумов выступает в легком весе (до 70,3 кг). В ММА - 27 побед, 5 поражений (в UFC - 7 побед, 1 поражение).

По словам спортсмена, по действующему контракту с UFC у него остался еще один бой. Новый ему еще не предлагали. Но в любом случае: прежде, чем начать переговоры, он хочет разобраться в вопросе с визой.

- У меня шесть побед подряд, пять досрочных - нокаутами, - отметил боец. - Так в легком весе никто еще не сделал. Я не хвастаюсь, а говорю факты. Должны же хотя бы из десятки кого-то дать в соперники. Но не дают. Им же (UFC. - Прим. "СЭ") невыгодно из топов мне кого-то давать, если я в Америке драться не могу.

Другие организации спортсмена не интересуют.

- Хочу стать чемпионом в UFC, в лучшей организации мира, - сказал Тайсумов. - В других организациях драться не хочу. Мне это неинтересно. Если какая-то организация что-нибудь предложит мне интересное, подумаю над этим. А так... Я хочу драться, поэтому каждый день тренируюсь. У меня один выходной - воскресенье. Где бы я ни был, я тренируюсь - с надеждой, что мне сделают визу и поставят против кого-то из десятки. А если с визой ничего не решат, то я, наверное, просто оставлю это дело.