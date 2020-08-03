«Чимаев живет в комнате метр на метр». Британский боец рассказал о скромности новой звезды UFC

Британский боец Мухаммад Мокаев рассказал «СЭ» о скромной жизни новой звезды UFC Хамзата Чимаева в Стокгольме.

26-летний Чимаев (8-0) — чеченец по происхождению — с 2013 года проживает в Швеции. В июле он дебютировал в UFC, за 10 дней одержав две победы (рекордный показатель) — над валлийцем Джоном Филлипсом и Ризом Макки из Северной Ирландии. 20-летний Мокаев родился в Буйнкаксе, однако в детстве вместе с родителями переехал в Великобританию, где живет и сейчас — в Манчестере. Он дважды выиграл чемпионат мира по ММА среди молодежи (2018, 2019), выступая за Великобританию. 1 августа Мокаев дебютировал в профессионалах, в Стокгольме на турнире Brave выиграв единогласным решением судей у ирландца Гленна Маквея.

— В Стокгольме вы были вместе с Хамзатом Чимаевым. Давно познакомились? — вопрос Мокаеву.

— В 2017 или 2018 году. В 2018-м я был на его бое в Бахрейне. Кажется, у него еще был рекорд 3-0. Я тогда как раз выиграл чемпионат мира, и он мне сказал: «Хватит в любителях драться, это уже нелегально». Он очень простой пацан. Когда я прилетел в Стокгольм, пригласил меня и мою команду на ужин. Еду сам на стол ставил. Живет в той же комнате, что и раньше, — в зале. Комната метр на метр, кровать, тумбочка — и все. (Илья Андреев)

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