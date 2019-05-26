Четверо россиян поспорят за путевки в четвертьфинал чемпионата мира "Бои по правилам TNA"

Сразу четверо россиян будут будут оспаривать путевки в четвертьфинал чемпионата мира "Боев по правилам TNA" на кубок TATNEFT" сегодня в Казани.

В самом ожидаемом поединке в весовой категории до 70 кг прошлогодний финалист турнира TNA, двукратный победитель Кубка мира по кикбоксингу из Казани россиянин Илья Соколов встретится с одним из лучших бойцов Чехии по муай-тай и кикбоксингу Ладиславом Криштуфеком.

Также в весе до 70 кг пройдет бой между другим россияном, призером Кубка мира по кикбоксингу Иваном Кондратьевым и одержавшим в прошлом году победу в трех престижных турнирах у себя на Родине Рафалом Косярски из Польши.

В категории до 80 кг чемпион России по кикбоксингу, победитель розыгрыша Кубка Европы в разделе К-1, россиянин Александр Дмитренко постарается остановить Гаувенберга Мбамбы из Бельгии.

В супертяжелой категории свыше 80 кг участнику многих турниров по кикбоксингу и ММА, россиянину Виктору Вечерину предстоит тяжелый "экзамен" в бою с голландцем Гокханом Гедиком, успешно выступавшим на различных турнирах стран Бенилюкса.

В весе до 80 кг польский боец Доминик Цинал будет противостоять Стасу Макаренко из Латвии.

Завершит бойцовский вечер поединок бой финалиста «Боев по правилам TNA» 2017 года, белоруса Петра Романкевича и сильнейшего у себя в стране узбекского бойца Рустама Азимова.