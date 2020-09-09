Черчесов приехал в гости к Хабибу на турнир памяти его отца

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Турнир проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Главный бой турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова Fight Nights / GFC — поединок Владимир Минеев — Даурен Ермеков в весовой категории до 83,9 кг. В со-главном бою брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, встретится со Святославом Шабановым (до 70,3 кг).