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Черчесов приехал в гости к Хабибу на турнир памяти его отца

9 сентября 2020, 20:50
Хабиб Нурмагомедов и Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Хабиб Нурмагомедов и Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Хабиб Нурмагомедов и Станислав Черчесов. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов посетил турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова, отца и тренера чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова.

Файткард турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова Fight Nights / GFC.Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова: время начала и трансляция

Турнир проходит в Москве во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой.

Главный бой турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова Fight Nights / GFC — поединок Владимир Минеев — Даурен Ермеков в весовой категории до 83,9 кг. В со-главном бою брат Хабиба, Усман Нурмагомедов, встретится со Святославом Шабановым (до 70,3 кг).

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