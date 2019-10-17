Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в четверг даст пресс-конференцию в Москве. «СЭ» будет вести прямую трансляцию мероприятия. Начало пресс-конференции — 11.00 мск.

Нурмагомедов 7 сентября в Абу-Даби защитил чемпионский титул, победив американца Дастина Порье. Следующий бой Хабиба может пройти в России в марте или апреле 2020 года. Соперник еще не определен. Рассматриваются варианты с американцем Тони Фергюсоном и бывшим чемпионом UFC в полусреднем и среднем весах канадцем Жоржем Сен-Пьером, который ради поединка с Нурмагомедовым готов возобновить карьеру.

Хабиб провел в ММА 28 боев, победив в каждом.