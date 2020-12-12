Бывший менеджер Емельяненко рассказал о поддельном контракте бойца с Pride

Глава М-1 Global Вадим Финкельштейн рассказал в интервью «СЭ», что у Федора Емельяненко в первой половине 2000-х был на руках поддельный контракт с Pride.

С 2003 по 2012 годы Финкельштейн был менеджером Емельяненко. До сотрудничества с ним Емельяненко выступал за команду Russian Top Team, который руководил бывший вице-президент Всероссийской федерации самбо Владимир Погодин. Емельяненко выступал в Pride c 2002 по 2006 годы, был чемпионом промоушена в тяжелом весе.

— Тогда — в 2003 году — у нас было предложение от другой организации, на тот момент новой в Японии, — сказал Финкельштейн. — Речь об Inoki Bom-Ba-Ye. Этот промоушен запустил Антонио Иноки — известный рестлер. Я был в курсе дел, все же работал с Golden Glory, мы поставляли многих бойцов на японский рынок — в К-1, Pride и так далее. Я понимал, какой там порядок цен, был в теме.

Бас Бун, который возглавлял Golden Glory, рассказал, что есть предложение выступить в Inoki Bom-Ba-Ye, где платят приличный гонорар. Условия были намного лучше, чем в Pride. Федор, конечно, заинтересовался этим предложением. Предлагали, кажется, пять-шесть боев и гонорар в три-четыре раза выше, чем в Pride. Я спросил: «Федор, а у тебя есть обязательства перед Pride?» Он сказал: «Да, у меня осталось два-три боя по контракту». Спросил: «А можно посмотреть контракт?» Он принес контракт. Когда я увидел его, был удивлен. По контракту вся ответственность лежала на менеджере. Если не ошибаюсь, тогда с Федором работал Владимир Погодин. По сути, на Федоре не было вообще никакой ответственности. За все отвечает менеджер, деньги получает тоже менеджер. Даже если с бойцом что-то происходило, все получал менеджер. Очень странный контракт.

Мы начали работать с Федором, подписали новый договор (имеется в виду Inoki Bom-Ba-Ye. — Прим. «СЭ»). Показательно сделали это на одном из соревнований, которое я проводил. Мы поехали в Японию, Федор быстро выиграл, оппонент был не совсем сильный (31 декабря 2003 года Емельяненко победил Юдзи Нагату за одну минуту. — Прим. «СЭ»), потому что все самые сильные бойцы на тот момент выступали в Pride и UFC.

В Pride были сильно возмущены. Люди из организации вышли на меня, предложили встречу. По-моему, они приехали прямо на место, где у нас было соревнование. Было, как в фильме: приезжаем — номер, охрана. Мы встретились с президентом Pride Шинодой (Сотаро Шинода — бывший гендиректор Pride. — Прим. «СЭ») и кем-то еще. У нас начали спрашивать, какое право мы имели уходить в другую организацию, а я объяснил, что по контракту у Федора перед Pride нет никаких обязанностей. Японцы в ответ вытащили свой контракт с совершенно иными условиями.

— Что было в японском контракте?

— Видимо, бывший менеджер Федора, Погодин, подделал контракт. Принес Федору один контракт, а подписал другой. Федор возмутился. Я сказал японцам, что мы их контракт в глаза не видели. Японцы сказали, что у них контракт с Погодиным лично, что они платили ему 45 тысяч долларов в год, а он являлся агентом лиги по российским бойцам.

Мы, конечно, были удивлены: два разных контракта, у Федора на руках один, а у японцев — другой... Я сказал японцам: «Теперь разговаривайте со мной. Если хотите иметь в лиге Федора — давайте договариваться заново». Естественно, мы передоговорились, заключили новый контракт уже на совсем других условиях. Так и началась наша деятельность в Pride. Мы вернулись в лигу на условиях, устраивающих и меня, и Федора. Я начал представлять его в Pride как менеджер.

— Суммы в контрактах различались?

— Конечно. Не буду говорить, как именно, но в несколько раз точно. Не хочу сильно углубляться в гонорары, потому что это не мое дело. Если бойцы захотят — сами расскажут. Скажу так: сумма в японском контракте была в несколько раз больше. В то время в Pride не было миллионов долларов, каких-то безумных сумм, бойцы получали 100, 200, 300 тысяч долларов. Это средние гонорары. (Илья Андреев)

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