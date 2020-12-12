Глава М-1 Global, бывший менеджер Федора Емельяненко Вадим Финкельштен рассказал в интервью «СЭ», как президент UFC Дана Уайт ведет себя на переговорах.

— В 2007 году была пресс-конференция в Америке, где было объявлено о том, что Федор Емельяненко подписался в М-1. Через несколько дней Дана Уайт назвал вашу компанию «чертовыми лжецами».

— Вы же знаете Дану Уайта — у него все негодяи (смеется). Я с ним, кстати, мало общался. Мы с Федором были на переговорах с Уайтом, но жизнь больше сталкивала меня с Лоренцо Фертиттой. Он реальный бизнесмен, а Дана Уайт — где-то грубый, импульсивный.

Конечно, ему не нравилось, что мы создали свой промоушен, наступали на пятки UFC. Тогда на нас вышла компания Affliction с предложением о совместном турнире, туда вписались Golden Boy, Дональд Трамп — сильная команда. Договорились обо всех условиях. Половина прав на трансляцию принадлежала нам, половина — им. Они забрали многих бойцов — Орловского, Барнетта, многих из UFC. Переплачивали безумные деньги, но другого выхода не было. Что еще мог говорить Дана Уайт? Мы представляли реальную угрозу UFC в Америке.

— Каков Дана Уайт в переговорах?

— Чистый американец (смеется). «Fuck you, fuck you». Немного импульсивный.

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— Вы были готовы к продаже М-1, если бы UFC предложили какую-то баснословную сумму?

— Если бы они сделали предложение, от которого мы бы не смогли отказаться (смеется). Мы были готовы.

— Долго беседовали с представителями UFC на острове Кюраса в 2009 году? Там же были Дана Уайт и Лоренцо Фертитта.

— Их было трое: Уайт, Фертитта и Лоуренс Эпштейн. Мы говорили минут 20-30, не договорились. Встали, пошли подумать.

— Дана Уайт встал и начал ругаться?

— Да, было такое.

— Действительно?

— Ну, Дана Уайт просто немного вспыльчивый, бывают такие люди. Чистый американец. Они любят махать руками, громко говорить. Лоренцо же — чистый джентльмен. (Илья Андреев)

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