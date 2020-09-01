Бывший чемпион М-1 Виктор Немков подписал контракт с Bellator
1 сентября 2020, 00:33
Американская спортивная организация Bellator подписал контракт с бывшим чемпион М-1 Виктором Немковым, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации. Боец, на счету которого 30 побед, 7 поражений и 1 ничья в MMA, также является призером чемпионатов России и Европы по боевому самбо.
«Виктор Немков стал бойцом Bellator. Дата его дебютного боя будет определена позднее», — сказал собеседник агентства.
Напомним, брат Виктора Немкова Вадим является чемпионом Bellator в полутяжелом весе.
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