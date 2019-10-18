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Новости   //    Единоборства / ММА   //    ММА

Брайан Ортега: «Если Хабиб победит Фергюсона, то пусть ждет меня»

12:50

Американец Брайан Ортега высказался по поводу предстоящего боя между чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. В 2014 году Ортега был дисквалифицирован на девять месяцев за употребление стероидов.

Тони — невероятный боец, — цитирует Ортегу MMAJunkie. - Он может великолепно защищаться с помощью приемов джиу-джитсу. Есть позиции, в которых я чувствую себя лучше, чем другие. И наоборот.

Однако в излюбленных позициях Хабиба я так же хорош. Думаю, если кто и победит Хабиба, то Фергюсон. Если же это не произойдет, то придется подождать меня.

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