Братья бойца UFC убиты в результате стрельбы в торговом центре

Два брата бойца UFC Декуана Таунсенда — Маркус Джексон-Бертон и Стивен Ли Джексон — погибли в результате стрельбы в торговом центре, сообщает MMA Junkie.

Трагедия произошла 4 августа. Стивен умер на месте, Маркус скончался сегодня от ранений.

Подозреваемый, 31-летний Захари Ли Дидерикс, был арестован и обвинен в убийстве, нападении с намерением убийства и пяти случаях применения оружия.

Причины, по которым мужчина начал стрельбу, пока неизвестны.