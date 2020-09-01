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Братья бойца UFC убиты в результате стрельбы в торговом центре

1 сентября 2020, 15:02

Два брата бойца UFC Декуана Таунсенда — Маркус Джексон-Бертон и Стивен Ли Джексон — погибли в результате стрельбы в торговом центре, сообщает MMA Junkie.

Трагедия произошла 4 августа. Стивен умер на месте, Маркус скончался сегодня от ранений.

Подозреваемый, 31-летний Захари Ли Дидерикс, был арестован и обвинен в убийстве, нападении с намерением убийства и пяти случаях применения оружия.

Причины, по которым мужчина начал стрельбу, пока неизвестны.

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