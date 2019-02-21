Боя с Хабибом не будет. Сен-Пьер объявил о завершении карьеры

Канадский боец смешанного стиля Жорж Сен-Пьер, двукратный чемпион UFC в полусреднем весе объявил о завершении карьеры.

– Не сюрприз, что я решил уйти и объявляю о завершении карьеры. Нужна дисциплина и сила воли, чтобы уйти на пике, а не когда тебя уже вынесут. Я ушел на своих условиях, так и нужно в таком контактном виде спорта, как наш. Я ухожу на вершине. Я счастлив, что у меня хватило духа для этого, – сказал Сен-Пьер на пресс-конференции.

Вчера чемпион UFC в легком весе (до 70,3 кг) Хабиб Нурмагомедов призвал Сен-Пьера​ не завершать карьеру, а провести с ним бой в ноябре этого года.

"Давай сделаем это в ноябре". Хабиб призвал Сен-Пьера не завершать карьеру и провести с ним бой