В ночь с 5 на 6 сентября по московскому времени в США пройдет турнир UFC Fight Night.

Шоу примет арена UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада), вечер также носит название UFC Вегас 9.

Главный бой турнира — поединок Алистрата Оверима из Нидерландов и Аугусто Сакаи из Бразилии в тяжелом весе (категория до 120,2 кг).

Предварительный кард (начало — 1.00 мск 6 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легчайший вес, до 61,2 кг: Коул Смит (Канада) — Хантер Азур (США)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Александр Романов (Румыния) — Маркус Рожериу де Лима (Бразилия)

Наилегчайший вес, женщины, до 56,7 кг: Вивьен Арауджо (Бразилия) — Монтана Де Ла Роса (США)

Средний вес, 83,9 кг: Андре Мунис (Бразилия) — Бартош Фабински (Польша)

Основной кард (начало — 3.00 мск 6 сентября, трансляция: UFC Fight Pass, UFC ТВ — доступен на видеосервисе More.tv, мультимедийной платформе Wink и для подписчиков Ростелеком и Триколор)

Легкий вес, до 70,3 кг: Тиагу Мойзес (Бразилия) — Джалин Тернер (США)

Полулегкий вес. 65,8 кг: Рики Симон (США) — Брайан Келлехер (США)

Полусредний вес, до 77,1 кг: Мичел Перейра (Бразилия) — Зелим Имадаев (Россия)

Легчайший вес, женщины, до 61,2 кг: Сижара Юбэнкс (США) — Карол Роса (Бразилия)

Тяжелый вес, до 120,2 кг: Алистрат Оверим (Нидерланды) — Аугусто Сакаи (Бразилия)