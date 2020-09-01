Бой между Усманом и Бернсом может состояться на шоу UFC 256

Бой между чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом и бразильцем Гилбертом Бернсом, скорее всего, состоится 12 декабря на турнире UFC 256. Об этом ESPN сообщил президент UFC Дана Уайт, подтвердив информацию, которую ранее опубликовал портал TMZ.

Поединок Усман — Бернс должен был пройти 12 июля на шоу UFC 251, однако бразилец заразился коронавирусом. Бернса заменил американец Хорхе Масвидаль, который проиграл нигерийцу единогласным решением судей.

На счету 33-летнего Усмана 17 побед и 1 поражение в ММА (12-0 в UFC). У 34-летнего Бернса 19 побед и 3 поражения в ММА (12-3 в UFC).