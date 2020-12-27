Бой между Адесаньей и Блаховичем может пройти в марте

Бой между чемпионом UFC в полутяжелом весе Яном Блаховичем и обладателем титула в среднем весе Исраэлем Адесаньей может состояться на турнире UFC 259, который пройдет 6 марта 2021 года, сообщает Belt News со ссылкой на слова тренера Адесаньи.

В своем последнем поединке Блахович нокаутировал Доминика Рейеса и завоевал вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Исраэль Адесанья свой последний бой провел с Пауло Костой на UFC 253. Бой завершился победой Адесаньи нокаутом во втором раунде. Нигериец защитил чемпионский титул уже во второй раз.