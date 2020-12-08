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Бой Исмаилов — Штырков состоится, несмотря на расследование Роспотребнадзора

8 декабря 2020, 17:28
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Бой между российскими бойцами ММА Магомедом Исмаиловым и Иваном Штырковым пройдет в Москве в срок, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что специалисты выявили нарушения мер безопасности, связанных с распространением коронавируса, во время проведения концерта «Песня года» на «ВТБ Арене» в Москве, площадку могут закрыть на 90 суток. Поединок Исмаилов — Штырков запланирован на 13 декабря на турнире АСА 115.

«До 2 500 зрителей смогут посетить турнир ACA 116 в Москве на «ВТБ Арене» 18 декабря, главным событием которого станет чемпионский бой российского бойца Марата Балаева против бразильца Фелипе Фроеса, — сообщил президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко. — Билеты сегодня поступили в продажу в ограниченном количестве. Нами будут соблюдены все рекомендации по безопасности при проведении мероприятия в столице, мы очень строго будем контролировать масочно-перчаточный режим, а также требования по социальному дистанцированию».

На счету Исмаилова 16 побед, два поражения и одна ничья в ММА. В активе Штыркова 17 побед, одно поражение и одна ничья.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10202199

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