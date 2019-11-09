Бой Хабиба в России может пройти во второй половине 2020 года

Бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова может пройти в России во второй половине 2020 года, рассматриваются стадионы «Лужники», «Газпром Арена» и «Фишт», сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

— РФПИ и международные партнеры отмечают рост интереса российских зрителей к боям, которые проводятся под эгидой UFC, — сказал Дмитриев, слова которого приводятся в пресс-релизе. — Важную роль в этом играют яркие и убедительные победы российских атлетов и прежде всего, действующего чемпиона Хабиба Нурмагомедова. В настоящее время РФПИ активно работает над организацией первого домашнего боя Хабиба на территории Российской Федерации. Рассматривается ряд площадок, среди которых стадион «Фишт» в Сочи, «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и «Лужники» в Москве.

— Ожидаем, что Хабиб сможет провести свой первый российский бой в рамках UFC уже во второй половине 2020 года, уверен, поклонники таланта нашего прославленного бойца с нетерпением ждут этого боя, — отметил гендиректор РФПИ.

31-летний Нурмагомедов провел в ММА 28 боев, победив в каждом. Пояс UFC он завоевал в апреле 2018 года, а впоследствии дважды защитил титул. Ожидается, что ближайший поединок с участием Хабиба пройдет в США в марте или апреле 2020 года.