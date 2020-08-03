Самое обсуждаемое событие в ММА, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым собрал рекордные показатели по видео-охвату. Около 8 миллионов зрителей посмотрели видео поединка, в том числе прямую трансляцию по системе pay-per-view посмотрели 52 тысячи подписчиков.

Бой Емельяненко-Исмаилов прошел 24 июля на 107 турнире лиги ACA. Хотя турнир состоялся без зрителей, самый ожидаемый поединок года в России по зрелищности оправдал все ожидания. По итогам трехраундового противостояния победу техническим нокаутом одержал Магомед Исмаилов.