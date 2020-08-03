Бой Емельяненко — Исмаилов собрал около 8 миллионов просмотров
3 августа 2020, 13:07
Самое обсуждаемое событие в ММА, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым собрал рекордные показатели по видео-охвату. Около 8 миллионов зрителей посмотрели видео поединка, в том числе прямую трансляцию по системе pay-per-view посмотрели 52 тысячи подписчиков.
Бой Емельяненко-Исмаилов прошел 24 июля на 107 турнире лиги ACA. Хотя турнир состоялся без зрителей, самый ожидаемый поединок года в России по зрелищности оправдал все ожидания. По итогам трехраундового противостояния победу техническим нокаутом одержал Магомед Исмаилов.
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