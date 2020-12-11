Бой Чимаева и Эдвардса планируется на 20 января

Бой между Хамзатом Чимаевым и Леоном Эдвардсом может возглавить турнир UFC в Абу-Даби, который пройдет 20 января. Об этом сообщает журналист TSN Аарон Бронштетер со ссылкой на президента UFC Дану Уайта.

Поединок между Чимаевым и Эдвардсом должен был состояться 19 декабря в Лас-Вегасе, однако был перенесен из-за того, что британский боец заразился коронавирусом.

На счету 26-летнего Чимаева 9 побед в 9 боях в ММА (3-0 в UFC). Он представляет Швецию, куда переехал в 19 лет из Чечни. У 29-летнего Эдвардса 18 побед и 3 поражения в ММА (10-2 в UFC).