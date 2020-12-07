Боец ММА Антигулов помирился с мужчиной, который ударил его на свадьбе

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов помирился с мужчиной, с которым у него возник конфликт на свадьбе 21 ноября. Видео с их примирением выложено в Instagram Life Dagestan.

Видео с инцидентом появилось на прошлой неделе: мужчина по имени Расул отправил в нокдаун Антигулова, который до этого чем-то бросил в сторону стола, где находились женщины. По словам очевидцев, Антигулов был пьян, а Расула после случившегося жестоко избил знакомого бойца.

На счету 31-летнего Антигулова 20 побед и 8 поражений в ММА (2-4 в UFC). Последний бой в UFC он провел в октябре этого года, проиграв техническим нокаутом Максиму Гришину. Это был заключительный поединок Антигулова по контракту с UFC. Сейчас он свободный агент.