Бизнесмен Стерлигов назвал Федора Емельяненко негодяем и кощунником

Предприниматель Герман Стерлигов раскритиковал российских бойцов ММА, в том числе Федора Емельяненко, которые используют религию в своих боях.

По словам Стерлигова, которые он произнес в одном из выпусков своего YouTube-канала, ММА — это зрелище, а обнажение тела своего запрещено Библией и является мужским стриптизом.

«И это особенно отвратительно, когда некоторые используют христианские символы и святыни, как бы оправдывая и освящая все эти мерзости. Я говорю о Федоре Емельяненко, который надевал-снимал крест многократно перед боями, демонстрируя, что он якобы христианин.

Некоторые называют себя гладиаторами? Гладиаторы — это те, кто был в плену и кого заставляли убивать друг друга, и кто выжил, тот молодец.

А здесь просто за бабло раздеваются мужики и устраивают зрелище. Поэтому я считаю Емельяненко негодяем и кощунником", — заявил Стерлигов.