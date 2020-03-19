Анатолий Малыхин: «Мой дебют в One FC перенесен из-за коронавируса»

Российский боец-тяжеловес Анатолий Малыхин прокомментировал ситуацию с коронавирусом и рассказал, как она влияет на его карьеру.

— Уже очень много глобальных вещей угрожало нашей планете, — приводит слова Малыхина пресс-служба GAGARIN Sport management. — Это и предсказания индейцев Майя о конце света, это и свиной, птичий, крокодилий гриппы. Вот сейчас уже до нас добрался коронавирус, я думаю, что мы также с легкостью должны это пережить. Конечно, будет какая-то часть людей, которые поддадутся паники и побегут в магазины скупать все, но я думаю, что большая часть все-таки применит самые нужные меры предосторожности, такие как держать чистыми руки, не выходить какое-то время в места скопления.

Думаю, уже через месяц мы будем об этом просто вспоминать, как это все проходило, как мы все боялись. Сейчас помимо этого вируса в мире происходят более серьезные вещи, на мой взгляд вирус — это небольшая ширма, чтобы прикрыть что-то более серьезное все-таки. Не могу отрицать, что в моей работе, конечно, этот вирус имеет влияние.

Вот уже на протяжении пяти месяцев я нахожусь в Таиланде, тренируюсь каждый день, тренируюсь усердно. Сменилось уже много ребят за все это время, а мы все здесь с любимой. У меня должен был быть бой в One FC, но мой дебют перенесся. Буду возвращаться домой. Влияние конечно финансовое, я не заработаю, и вот эти пять месяцев, которые я тренировался и готовился, получается в пустую. Я безусловно стал лучше, но конечного результата, к которому я привык, его не будет или он будет чуть позже. Так что не поддавайтесь панике, любите своих родных, и все будет хорошо. (Михаил Потапов)

На счету 31-летнего Малыхина 7 побед в 7 боях в ММА.