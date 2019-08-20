Александр Шлеменко: «На переговорах с UFC мне могут кидать палки в колеса»

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко рассказал о возможности подписать контракт с UFC.

— Работа в этом направлении идет, — цитирует News.ru Шлеменко. — Я расставался с Bellator ради одной цели — перехода именно в UFC, поэтому это событие не за горами, но на данный момент я сосредоточен на выступлении в России. У меня не до конца закончился еще период первого отказа с Bellator. Он продлится еще год, поэтому сейчас не очень выгодная ситуация для переговоров с UFC. Bellator может мне элементарно кидать палки в колеса.

— У них есть возможность повторить предложение конкурента и удержать вас?

— Да. Они могут просто повторить предложение UFC. Они не видят конкурентов в лице других организаций, им все равно, где я буду выступать. Но если я захочу перейти в UFC, они могут выбрать тактику, которую использовали и раньше — «ни себе, ни людям». Поэтому у меня сейчас переходный период. У моего менеджера есть диалог с UFC, но мы пока не готовы говорить, что будет дальше.

Александр Шлеменко — двукратный победитель Гран-при и многократный чемпион американского промоушена Bellator. Он выиграл 58 из 70 боев. Предыдущий бой Шлеменко состоялся в мае в Челябинске, где «Шторм» нокаутировал бразильца Вискарди Андраде.