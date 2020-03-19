Александр Емельяненко: «Живу в резиденции Рамзана Кадырова. В обычной комнате»
Александр Емельяненко в Грозном живет в резиденции Рамзана Кадырова. Об этом боец ММА сообщил в интервью «СЭ».
— В последнее время вы выкладываете много совместных фото и видео с Рамзаном Кадыровым. А как произошла ваша первая встреча?
— Это было так давно, что уже не помню, как она произошла.
— В тот раз, когда только стали выступать за «Ахмат»?
— Да, еще в те времена. И сейчас живу у Рамзана в резиденции.
— У вас там свои апартаменты?
— Комната. Обычная комната.
— И все?
— А что там еще должно быть?
— Кухня, допустим.
— А, ну нас кормят. Там есть спортзал. Если не хватает спортзала, еду в «Колизей», где тренируются все остальные ребята.
— То есть никакого шика?
— Рамзан живет на третьем этаже, я — на втором.
— Получается, вы с ним видитесь каждый день?
— Практически, да.
— Можете на завтраке пересечься?
— У него свой распорядок дня, у меня — свой. Часто пересекаемся в спортзале.
На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. (Илья Андреев)