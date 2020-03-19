Александр Емельяненко рассказал о новой возлюбленной

Российский боец ММА Александр Емельяненко рассказал в интервью «СЭ» о своей новой девушке.

— В интервью «Пятому каналу» вы сказали, что помирились с Полиной...

— Нет, я с ней не помирился. На Полине (бывшая жена Емельяненко. — Прим. «СЭ») я давно поставил крест. Мы с ней разбежались давным-давно. Это интервью очень давно записывали. Мы с ней ничего общего не имеем. У нее своя жизнь, у меня — своя. У каждого своя дорога. Зла я на нее не держу. Как бы там ни было, у нас большое количество прожитых вместе лет.

— Просто остались друзьями?

— Да, просто друзьями. Никакого негатива к ней не питаю. Пусть устраивает свою жизнь так, как желает сама.

— Тогда расскажите, кто ваша новая девушка?

— Она попросила пока не говорить об этом.

— Не хочет публичности?

— Уже есть ее имя в Instagram. Почитай, мало постов смотрел.

— Но фотографий ее нет?

— Нет.

— И не будет?

— Пока не стоит. Пока она не хочет. На бои поедет. Я ей сказал: «Пойдешь со мной?», она сказала, что пойдет. Вот на бою первым и встречай.

— А где познакомились? Когда?

— В Москве, давно.

— То есть, уже давно знакомы, а встречаться начали только сейчас?

— Нет, и встречаться начали давно.

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. Статистика бойца в профессиональном боксе: 1 победа и 1 ничья. (Илья Андреев)