Александр Емельяненко прокомментировал в интервью «СЭ» скандальные высказывания о нем со сторны бывшего бойца UFC Дмитрия Смолякова.

В январе 37-летний Смоляков (9-4 в ММА, 0-3 в UFC) в интервью «Вестнику ММА» рассказал, что Емельяненко ходил в магазин с пистолетом. В феврале 38-летний Емельяненко (28-7-1 в ММА) опроверг это в разговоре с Blood and Sweat, в ответ обозвав Смолякова петухом. Смоляков дал еще одно интервью «Вестнику ММА», сообщив, что Емельяненко изнасиловал множество женщин в Санкт-Петербурге.

— Громкое заявление Дмитрия Смолякова про изнасилованных женщин. Так скажем, ответ на ваше короткое интервью. Что скажете на этот счет? — вопрос Емельяненко.

— Я даже не знал, кто такой Смоляков. Мне сказали, что кто-то где-то что-то заявляет на просторах интернета. Я спросил: «Кто такой этот Смоляков?». Сейчас, оказывается, Дана Уайт посмеялся над этим Смоляковым. Как его пропихнули в UFC? Уайт сказал: «Неужели все в России такие?». Смоляков — позор российских ММА, еще и со мной драться хочет. Чудовище ужасное. Пусть сидит у себя, или потеряется вообще. Я не знаю, кто это такой, ни разу раньше не слышал про него. Они для того, чтобы хоть как-то заявить о себе, пытаются добиться моей реакции. Начинают что-то лить, а вы мне потом вопросы задаете. Я в жизни его не видел, не знал, кто такой Смоляков.

— Он сейчас удалился из Instagram...

— И правильно, пусть уйдет в лес, зароется и сидит там, в погребе живет и корнеплодами да корешками питается. (Илья Андреев)

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