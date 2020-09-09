Российский боец UFC Ислам Махачев оценил шансы на бой Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи. Поединок состоится 24 октября на UFC 254.

— Прогноз на бой Хабиба с Гэтжи? Все как обычно, план такой же, все его знают, но никто ничего не может сделать. Думаю, Хабиб победит досрочно, болевым или удушающим, — сказал Махачев. — Думаю, Гэтжи — более опасный соперник для Хабиба, чем Порье, потому что он доказал. Если бы Гэтжи выходил с Порье не как на последний бой, то он и тогда выиграл бы, а Тони он просто разобрал.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в ММА (12-0 в UFC). У 31-летнего Гэтжи — 22 победы и 2 поражения (5-2 в UFC ). (Михаил Потапов)