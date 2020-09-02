Хабиб будет готовиться к бою с Гэтжи в Дубае
10:36
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов вместе со своей командой 10 сентября отправится в Дубай (ОАЭ) для подготовки к бою с американцем Джастином Гэтжи. Об этом ТАСС сообщил менеджер российского бойца Ризван Магомедов. Поединок состоится 24 октября в Абу-Даби на турнире UFC 254.?
— 10 сентября команда вылетает на подготовку в Дубай. Туда же прилетит тренер Хавьер Мендес, — сказал Магомедова.
Последний бой Хабиб провел 7 сентября 2019 года против Дастина Порье.
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