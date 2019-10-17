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Павличенко поделился страшным видео падения на бобслейной трассе

17 октября 2019, 19:12
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Российский саночник Семен Павличенко опубликовал новое видео в Instagram. На ролике показано падение монобоба во время прохождения трассы. Павличенко не уточнил, какой именно спортсмен запечатлен на видео.

— Как вам такой полет тушечки более 200 кг? — написал россиянин.

28-летний Семен Павличенко — двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.

Дополнительная информация

https://www.instagram.com/p/B3uXEdhhwFD/

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