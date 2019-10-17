Павличенко поделился страшным видео падения на бобслейной трассе

Российский саночник Семен Павличенко опубликовал новое видео в Instagram. На ролике показано падение монобоба во время прохождения трассы. Павличенко не уточнил, какой именно спортсмен запечатлен на видео.

— Как вам такой полет тушечки более 200 кг? — написал россиянин.

28-летний Семен Павличенко — двукратный чемпион мира, пятикратный чемпион Европы.