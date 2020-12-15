«Зенит» победит «Спартак» и упрочит лидерство в РПЛ?

В среду, 16 декабря, пройдет встреча 19-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Начало — в 20:00 по московскому времени.

Петербуржцы и красно-белые — основные претенденты на чемпионство. Очный матч может решить многое, ведь отрыв команды Сергея Семака в турнирной таблице составляет 3 очка. Победа существенно повысит шансы сине-бело-голубых на третий титул подряд в РПЛ.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают фаворитом предстоящего матча «Зенит». На победу петербуржцев можно поставить за 1,66. Ничья оценивается в 4,30. Выигрыш «Спартака» — в 4,90.

16 декабря состоится и ключевая встреча в другом турнире — АПЛ. В 23:00 по московскому времени сыграют «Ливерпуль» и «Тоттенхэм».

У обеих команд — по 25 очков, они — лидеры премьер-лиги. У «Ливерпуля» — лучшая атака в чемпионате Англии (27 голов забито), а у «Тоттенхэма» — самая надежная оборона (10 мячей пропущено). Команда Жозе Моуринью умеет настраиваться на топ-матчи тактически: скорее всего, коллектив Юргена Клоппа столкнется со знаменитым «автобусом».

При этом эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал больше 2,50 можно поставить за 1,66. Меньше 2,50 — за 2,24.

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