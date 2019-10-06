В воскресенье, 6 октября, в матчах 12-го тура РПЛ. В 16.30 по московскому времени ЦСКА примет «Ростов», а в 19.00 «Краснодар» сыграет со «Спартаком». Предлагаем три интересные ставки на эти встречи от корреспондента «СЭ» Кирилла Бурдакова.

ЦСКА — «Ростов»: Гости забьют больше одного мяча

— «Ростов» за несколько месяцев превратился из самой скучной команды премьер-лиги (средняя результативность матчей с участием дончан в чемпионате-2019/20 — 1,60 гола за игру) в одну из самых веселых (в 11 турах 3,09 гола за игру). Из-за несыгранности, связанной с большим количеством травм, обычно надежная армейская оборона в текущем сезоне регулярно допускает пару-троек серьезных ошибок за матч. Против дончан, экономно использующих свои шансы и имеющих в составе лучшего бомбардира чемпионата Элдора Шомуродова, такая щедрость очень опасна.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на индивидуальный «Тотал» КОМ2 больше 1,0 — 2,30

«Краснодар» — «Спартак»: Гости не забьют

— «Краснодар» традиционно надежно играет в обороне в домашних матчах чемпионата, а «Спартак» в последний месяц испытывает огромные сложности с созданием голевых моментов. И как-то не очень верится, что на атакующий потенциал красно-белых подействует смена тренера и усталость «быков», проведших на неделе матч с «Хетафе».

Коэффициент БК «Лига Ставок» на КОМ2 не забьет — 2,90

Ставка для экспресса: Победа «Краснодара»

— Уровень игры осеннего «Спартака» соответствует командам из нижней половины турнирной таблицы премьер-лиги. Таких соперников «Краснодар» на своем поле обычно уверенно обыгрывает. В субботу красно-белым вряд ли помогут даже смена тренера и восьмиматчевая беспроигрышная серия в противостоянии с «быками».

Коэффициент БК «Лига Ставок» на победу «Краснодара» — 1,95

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