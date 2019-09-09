В понедельник, 9 сентября, сборная России сыграет с Казахстаном в шестом туре отборочного турнира ЧЕ-2020. Встреча пройдет в Калининграде. Предлагаем две крутых ставки от журналиста «СЭ» Кирилла Бурдакова.

Ставка Бурдакова: Победа сборной России и «Тотал» больше 3,5

— Не сомневаюсь в победе сборной России. В первом очном матче игра была в одни ворота, казахи даже не доходили до штрафной соперника. Вряд ли в гостевой встрече от них можно ожидать чего-то интересного. Я бы выбрал комбинированную ставку победа России и Тотал больше 3,5 порадовать родную публику наши бомбардиры должны.

Коэффициент БК «Лига Ставок» «Победа КОМ1+ «Тотал» больше 3,5 — 2,25.

Ставка для экспресса: Сухая победа сборной России

— Очень выгодная для экспресса ставка. По тому что мы видели, есть основания полагать, что россияне не пропустят. Российская оборона в целом играет достаточно надежно. Даже с сильной по именам бельгийской командой мы в защите выглядели очень достойно.

Коэффициент БК «Лига Ставок» на «Забьет только первая команда» — 1,75.

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