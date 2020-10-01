«Спартак» или ЦСКА: кто выиграет дерби?

1 октября в Москве состоится первое в сезоне столичное дерби между «Спартаком» и ЦСКА. Встреча начнется в 19.30.

ЦСКА, несмотря на большие потери в межсезонье, уверенно стартовал в регулярке, проиграв в девяти матчах всего дважды. Армейцам явно не хватает мощи в атаке, но оборона команды по-прежнему в большом порядке, несмотря на отъезд в Северную Америку Ильи Сорокина. Стиль Игоря Никитина пока работает и с более слабым составом.

«Спартак» же, как и на старте прошлого сезона, очень нестабилен, что, правда, отчасти объясняется проблемами команды с коронавирусом — массовая вспышка прилично подбила красно-белым предсезонку, были отдельные зараженные, включая легионеров, и уже в сентябре. Но в последнем матче «Спартак» в шикарной битве победил московское «Динамо» — 5:4.

По мнению БК «Лига Ставок», ЦСКА — явный фаворит. Коэффициент на их победу — 1,25, «Спартака» — 3,25. Вполне вероятен и успех армейцев с разницей больше одной шайбы. Можно поставить на фору ЦСКА «-1,5» с коэффициентом 2,01, а на фору «Спартаку» «1,5» — 1,78.

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