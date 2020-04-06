Завершился первый онлайн-турнир КиберЛига Pro Series. Его победителем стал «Сочи», «Спартак» — второй, «Зенит» — третий.

Благодаря поддержке БК «Лига Ставок» болельщики в начале апреля не остались без футбола и РПЛ — клубы лиги сошлись в соперничестве за победу в турнире КиберЛиги Pro Series.

В финале со «Спартаком» убедительную победу одержал «Сочи» (0:2). «Зенит», безоговорочно лидирующий в реальной жизни в РПЛ, стал третьим. За трансляциями матчей болельщики следили в приложении и на сайте БК «Лига Ставок».

«Зенит» — герой первого дня

Турнир проходил 4 и 5 апреля. И чтобы в нем могли принять участие все 16 клубов, была выбрана формула с групповым турниром и плей-офф. На первом этапе 16 команд были разделены на четыре группы в ходе жеребьевки. Из каждого квартета в 1/8 финала выходили по два сильнейших клуба.

Но по итогам первого этапа все равно определились фавориты: «Зенит» (Иван Середенко) набрал максимум очков, а «Сочи» (Сергей Ванюшин) и «Спартак» (Олег Ишуткин) ни разу не проиграли. В итоге они и стали главными хедлайнерами второго дня — дня плей-офф.

«Спартак» не оставил шансов «Динамо»

Чтобы исход турнира был объективным, плей-офф состояли не из одного матча, и из серий до двух побед. И самой яркой вывеской четвертьфиналов стало московское дерби «Спартак» — «Динамо». В этой паре красно-белые оказались сильнее в двух встречах. Бело-голубые сопротивлялись, уступив с минимальной разницей, но все закончилось в основное время (2:1, 3:2).

Увереннее «Спартака» разобрался со своим соперником в первой стадии плей-офф только «Сочи». В воротах «Рубина» за два матча побывало 11 забитых мячей, а пропустила южная команда всего трижды (6:2, 5:1).

«Урал» тоже, как и «Спартак» с «Сочи», сумел победить в четвертьфинальной серии в двух матчах. «Тамбов», уступив в первой встрече (1:2), зацепился во второй, основное время победителя не выявило, понадобились одиннадцатиметровые, но команда из Екатеринбурга и здесь показала класс (1:1, 3:2 — по пенальти).

«Зенит» после впечатляющего первого дня чуть забуксовал. Во всяком случае самая ожесточенная борьба развернулась в его противостоянии и «Локомотивом». Эта пара стала единственной в 1/4 финала, которой для выявления сильнейшего потребовалось три матча. Вначале команда из Питера победила с минимальным преимуществом (3:2), потом железнодорожники взяли реванш (4:2). Страсти были накалены до предела, оказалось, что такой расклад на руку «Зениту», который забил дважды, сумев пропустить только раз (2:1).

«Сочи» — настоящий чемпион

Если нужен был еще разогрев перед полуфиналами, то он точно удался. А в борьбе за выход в финал «Сочи» сошелся с «Зенитом», а «Урал» — со «Спартаком». Первая пара порадовала результативным футболом. Правда, в большей степени заслуга здесь принадлежит «Сочи», который в обоих матчах забил по четыре мяча. И тот самый «Зенит», что таким уверенным катком прошелся по соперникам в первый день, вынужден был довольствоваться только матчем за третье место (4:0, 4:3).

В паре «Урал» — «Спартак» град голов наблюдался только в первой встрече. Красно-белые четырежды отправили мяч в сетку, пропустив в свои дважды (4:2). Второй матч в этом противостоянии оказался не таким ярким: всего один забитый мяч. «Спартак» добился своего (1:0) и продолжил битву за трофей.

В утешительном финале — матче за 3-е место «Зенит» сделал все, чтобы победить «Урал». Питерцы разгромили соперника, забив в сумме восемь мячей, пропустив только два (3:0, 5:2).

А решающее противостояние за титул победителя первого турнира КиберЛиги Pro Series осталось за «Сочи». И заслужено — серия без единого поражения за два дня, победы над «Зенитом» в полуфинале, и «Спартаком» — в финале.

Результаты плей-офф

1/4 финала

«Урал» — «Тамбов» — 2:0 (2:1; 1:1 (3:2 — по пенальти)

«Спартак» — «Динамо» — 2:0 (2:1; 3:2)

«Сочи» — «Рубин» — 2:0 (6:2; 5:1)

«Зенит» — «Локомотив» — 2:1 (3:2; 2:4; 2:1)

1/2 финала

«Сочи» — «Зенит» 2:0 (4:0; 4:3)

«Урал» — «Спартак» — 0:2 (2:4; 0:1)

Матч за 3-е место

«Урал» — «Зенит» — 0:2 (0:3; 2:5)

Финал

«Спартак» — «Сочи» — 0:2 (1:4, 1:2)

За результатами КиберЛиги Pro Series можно было следить на официальных ресурсах РПЛ, в приложении и на сайте БК «Лига Ставок».