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Розыгрыш билетов на матчи РПЛ. Заработай их своим умом

17 октября 2019, 10:00
Новые розыгрыши - к каждому туру РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II Выиграй билеты на дерби "Спартак" - ЦСКА или любой другой матч РПЛ прямо сейчас! Фото Дарья Исаева, "СЭ" Новые розыгрыши - к каждому туру РПЛ. Фото "СЭ"
Новые розыгрыши - к каждому туру РПЛ. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Букмекерская компания "Лига Ставок" проводит викторину, победителем которой может стать любой из вас, а призами являются билеты на матчи любого тура премьер-лиги

Итак, вот пошаговая инструкция.

1. Заходите на сайт https://ligastavok.sport-express.ru

2. Выбираете матч – любой из восьми предстоящего тура.

3. Отвечаете на пять вопросов конкурса, оставляете свои контакты.

4. Ждете итогового решения жюри.

5. Если выбрали вас, вы получаете 2 билета на матч, который вы сами выбрали.

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