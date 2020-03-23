Коронавирус Covid-19 стремительно шагает по всему миру, многие спортивные офлайн-турниры были приостановлены. Ведущие чемпионаты взяли паузу, а клубы изолировали своих спортсменов и персонал.

И сейчас настало время киберспорта, он сегодня вне конкуренции. В новых реалиях «СЭ» и БК «Лига Ставок» практически ежедневно будут рассказывать, за чем следить в этом увлекательном мире игр.

FIFA

Киберфутбол сейчас выступает заменителем настоящего. В Испании провели кубок с участием всех команд ла лиги, где каждую представлял один реальный футболист этого клуба. Аналогичные чемпионаты проводятся и в других странах. Так, например, в Англии EA Sports запустили турнир Ultimate Quaran-Team Cup. Среди участников есть «Локомотив», «Манчестер Сити», «Аякс» и другие команды. Финал пройдет 3 апреля.

Во вторник, в рамках этого турнира «Питерборо» дома сыграет с «Эксетером». Начало встречи — в 00.00 (по мск).

Букмекеры отдают явное преимущество «Эксетеру». Так, в БК «Лига Ставок» коэффициент на победу «Питерборо» — 9,00, на ничью — 6,00, а на выигрыш гостей — 1,20.

Counter-Strike: Global Offensive

Многопользовательский шутер, наверное, никогда не потеряет свою популярность. Не даром в него играют офлайн-футболисты — Олег Шатов, Александр Кокорин, Федор Смолов, Алан Дзагоев и многие другие.

В Германии сейчас проходит регулярный сезон чемпионата Deutsche Meisterschaft. Во вторник проведут две игры Panthers и Planetkey Dynamics (начало — в 21.15). В БК «Лига Ставок» отдают предпочтение Planetkey Dynamics, коэффициент на победу команды — 1,44, а на выигрыш Panthers — 2,60.

В это время также набирает обороты онлайн-турнир eFire Master League S1 NA. Сейчас там проходит плей-офф. Один из матчей состоится 24 марта — Thunder Logic - Alcoholics Anonymous (начало — в 03.00). Букмекеры не выявили в этой паре явного лидера. БК «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,82 на победу Thunder Logic, а 1,88 — на успех Alcoholics Anonymous.

В турнире ESEA: Advanced Division — Europe во вторник пройдут три матча: Rise Esports Club — Luxgaming Clan (начало - в 05.00), Ucf Knights — Hot Ass (05.00) и Dogs of War — Xternal Gaming (06.00).

БК «Лига Ставок» предлагает следующие варианты на результаты событий: 1. победа Rise Esports Club за коэффициент 1,58, выигрыш Luxgaming Clan — 2,23.

2. во втором противостоянии: Ucf Knights одолеет соперников за 1,59, Hot Ass победят UK — 2,21.

3. в паре Dogs of War - Xternal Gaming букмекеры отдают явное преимущество Dogs of War за коэффициент — 1,34. На победу Xternal Gaming предлагают вариант с 3,00.

Отдельно стоит рассказать и о международном турнире ESL Pro League. В нем принимает участие титулованная украинская команда Natus Vincere. Многократные чемпионы встретятся с американцами Complexity и шведами в рамках группового турнира. Обе игры пройдут 24 марта (в 00.00 и 20.25). Специалисты БК «Лига Ставок» отдают уверенное преимущество украинцам: на их победу предлагают коэффициент — 1,35, а на выигрыш Complexity — 2,95. Расклады на игру со шведами: 1,74 — на Natus Vincere, 1,97 — на победу Fnatic.

Dota-2

В Азии не останавливают киберспортивные турниры, несмотря на распространения вируса, что весьма логично. Особенно, когда речь идет о Asia Challenger League. Призовой фонд турнира составляет около 3,5 миллиона рублей.

Во вторник Revenge Gaming встретится с Team Brave (начало — в 05.30). БК «Лига Ставок» приблизительно одинаково оценивает обе команды: коэффициент 1,91 на победу Revenge Gaming, а 1,83 — на выигрыш Team Brave.

Во второй паре King Panda Gaming - Team Sincere (11.30) — небольшое преимущество у «панд», считают в БК «Лига Ставок». За 1,76 предлагают поставить на победу King Panda Gaming, 2,00 — на успех Team Sincere.

League of Legends

Любите магию и битвы на мечах, увлекаетесь стратегиями? Тогда скорее сюда. Главная профессиональная лига в Китае LPL 2020 Spring покажет вам, что из себя представляет эта компьютерная игра.

24 марта Team We будет биться против Rogue Warriors (начало — в 12.00). В БК «Лига Ставок» отдают преимущество хозяевам. Коэффициент на победу Team We — 1,56, а на успех Rogue Warriors предлагают — 2,34.

В противостоянии Suning - LNG Esports (14.00) картина почти идентична. БК «Лига Ставок» видят фаворитом в этом поединке LNG Esports, коэффициент на их победу — 1,67. На выигрыш Suning — 2,12.