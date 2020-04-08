Первая СРО объединила крупнейших букмекеров страны в борьбе с пандемией

В России действует горячая линия в поддержку российского спорта, созданная по инициативе Федерации бокса России при поддержке Первой СРО, ООО НКО «Мобильная карта» (ПЕРВЫЙ ЦУПИС) и благотворительного фонда «Созвездие Добра». Первая СРО, в состав которой входят крупнейшие букмекерские компании России, стала официальным партнером горячей линии.

В работе оперативного штаба примут участие: БК «Лига Ставок», БК «Winline», БК «Betcity», БК «1ХСТАВКА», БК «MostBet», БК «Tennisi», БК «888.ru», БК «ПАРИ МАТЧ», БК «BWIN», БК «Мелбет», БК «Панорама», БК «Российские ипподромы», БК «ПЯТИГОРСКИЙ ИППОДРОМ».

В совместном заявлении члены Первой СРО выступают с призывом к спортивному сообществу и крупным компаниям страны не оставаться в стороне и также объединять свои усилия в борьбе с распространением вируса.

«Сегодня главное — осознанно и очень ответственно реагировать на происходящее, оказывать практическую помощь всем нашим коллегам в спортивной индустрии, спортсменам, которые оказались в условиях самоизоляции, а также людям, которые не могут позаботиться о себе в полной мере. Это ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры, многодетные семьи. Насколько быстро страна справится с распространением вируса, зависит, в том числе и от нас. Только вместе мы сможем победить пандемию», — говорится в заявлении Первой СРО.