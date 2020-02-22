В преддверии Дня защитника Отечества БК «Лига Ставок» приготовила особенный подарок для всех любителей бокса и единоборств!

Следите за всеми топовыми боями из мира бокса и ММА? Считаете, что разбираетесь в самом мужском виде спорта лучше остальных? Заключаете пари на бои? Теперь у вас есть возможность посоревноваться в знаниях с настоящим знатоком и профессионалом своего дела. Встречайте нового эксперта БК «Лига Ставок» — экс-чемпиона мира в тяжёлом весе по боксу Николая Валуева!

Отныне ни один громкий бой не уйдет от внимания нашего эксперта. Валуев разложит бойцов «на молекулы», расскажет о сильных и слабых сторонах каждого и подскажет, какую ставку сделать, чтобы получить ещё больше удовольствия от просмотра поединка.

В ближайшие выходные в мировой игорной столице Лас-Вегасе состоится событие года — бой-реванш двух непобеждённых чемпионов Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри. Первая их встреча завершилась вничью. Определить фаворита и на этот раз невероятно сложно. БК «Лига Ставок» считает, что преимущество у Уайлдера, и даёт на его победу коэффициент 1,75, тогда как на Фьюри коэффициент 2,05.

А что думает по этому поводу Николай Валуев? Кто из боксёров находится в лучшей форме? У кого сильнее удар? Чьи шансы оказаться на настиле ринга выше?

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