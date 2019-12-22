Мощный «экспресс» на матчи «Челси», «Реала» и «Ювентуса»

В воскресенье, 22 декабря, состоится сразу три крутых матча в европейских чемпионатах. «Тоттенхэм» примет «Челси», «Реал» сыграет с «Атлетиком», а «Ювентус» встретится с «Лацио». Предлагаем собрать интересный «экспресс» на эти встречи с помощью БК «Лига Ставок».

«Тоттенхэм» — «Челси»: «хозяева» выиграют один из таймов за 1,70.

Молодая и задорная атака «синих» к середине сезона становится все более предсказуемой для соперников. В результате «Челси» проиграл четыре из пяти последних матчей чемпионата и с трудом вышел из группы Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» в семи матчах при Жозе Моуринью забил 19 голов и в принципиальной для португальца встрече наверняка продлит результативную серию.

Начало матча: 19.30 (мск)

Стадион: «Тоттенхэм Хотспур»

«Реал» — «Атлетик»: победа «Реала» за 1,40

«Реал» упустил возможность возглавить турнирную таблицу, потеряв очки в гостевых матчах с «Валенсией» и «Барселоной». Третью неудачу подряд, тем более с крепким и очень принципиальным соперником, команда Зинедина Зидана себе не позволит.

Начало матча: 23.00 (мск)

Стадион: «Сантьяго Бернабеу»

«Ювентус» — «Лацио»: обе команды забьют за 1,80.

Полутоварищеский матч в далеком Эр-Рияде вряд ли вызовет у нынешних лидеров итальянского футбола много энтузиазма. Как часто бывает в играх за Суперкубок команды сделают ставку на атаку в ущерб обороне и точно обменяются голами.

Начало матча: 19.45 (мск)

Стадион: «Университет короля Сауда»

Общий коэффициент «экспресса»: 4,28.

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