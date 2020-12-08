«Лига Ставок», лидер Национального рейтинга букмекеров, третий раз за свою историю стала лауреатом «Премии Рунета» — престижной награды в области высоких технологий и интернета, вручаемой с 2004 года при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Российской Федерации и РАЭК.

Компания удостоена премии за достижения в области игровой индустрии и запуск инновационных продуктов. Для награждения на сцену был приглашен заместитель генерального директора «Лиги Ставок» — Игорь Столяров, который поблагодарил организаторов мероприятия и отметил, что игровая отрасль во всем мире стремительно растет и активно развивается в диджитал, а пандемия лишь ускорила этот тренд.

«Компания «Лига Ставок» уже давно выделяет онлайн-направление в качестве приоритетного и всегда стремится к развитию, предлагая потребителю решения, не имеющие аналогов на рынке, миксуя при этом киберспорт, лотереи и букмекерский продукт» — подчеркнул он.

«Премия Рунета» — это единственная награда в России, которая ежегодно вручается лучшим из лучших в сфере высоких технологий и интернета. Премия направлена как на объединение всех игроков отрасли, так и на выявление актуальных тенденций в развитии цифровых технологий.

По словам директора РАЭК Сергея Плуготаренко «Премия Рунета 2020» установила абсолютный рекорд по числу заявок — всего было подано 1170 работ.

«В этом году премия собрала по-настоящему сильных игроков, которым есть чем гордиться в этом году, которые бились за награду, соблюдая принципы честной конкуренции и взаимоуважения», — отметил он

Лауреатами «Премии Рунета» стали также крупнейшие компании и организации: ФНС России, Благотворительный фонд Константина Хабенского, Министерство культуры Российской Федерации, Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы, «ВТБ капитал инвестиции», «Газпромбанк», «Красная Поляна», РЖД, «Медиалогия» и другие.

Напомним, что в 2016 году «Лига Ставок» стала первой букмекерской компанией в России, получившей «Премию Рунета» в номинации «Развлечения, здоровье и отдых» за запуск первого в истории России легального букмекерского сайта. В 2019 году компания стала лауреатом премии в номинации «Мобильное приложение».