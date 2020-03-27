Кубок Надежды: сегодня полуфиналы

«СЭ» продолжает турнир среди известных спортсменов. В пятницу пройдут два полуфинальных матча в онлайн-турнире по киберфутболу.

Позади стадия четвертьфиналов. Николай Обольский («Нижний Новгород») обыграл Раванелли из «Ахмата» и вышел на Михаила Осинова («Ростов»), победившего пятую ракетку мира — Даниила Медведева. Победителями двух других четвертьфиналов стали Дмитрий Скопинцев («Динамо») и Артем Кулишев («Оренбург»), обыгравшие соответственно Александра Орехова («Торпедо») и хоккеиста Михаила Бердина («Виннипег»).

Сетка турнира.

В пятницу, 27 марта, вас ждут два интереснейших противостояния: Скопинцев и Кулишев скрестят джойстики в 17.30, а Обольский и Осинов — в 19.00.

На оба матча принимаются ставки в букмекерской компании «Лига Ставок». Причем в обоих полуфиналах есть свои фавориты.

Так, в первой игре БК «Лига Ставок» отдает предпочтение Кулишеву — на его победу коэффициент 1,90, на выигрыш Скопинцева — 2,85, на ничью 4,50.

В другой игре 1/2 финала фаворит Обольский, его победа оценивается коэффициентом 2,00, на выигрыш Осинова можно поставить с коэффициентом 2,75, на ничью — 4,20.

На YouTube-канале «СЭ» пройдут прямые видеотрансляции этих встреч с комментариями ведущих. Итоги полуфиналов мы подведем в студии.

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