10 января, в 18.30 по московскому времени, в КХЛ состоится один из центральных матчей января — в Санкт-Петербурге сыграют СКА и ЦСКА.

Обе армейских команды возглавляют Западную конференцию, однако у СКА в последнее время возникли проблемы — подопечные Валерия Брагина потерпели три поражения подряд. Питерцы рискуют потерять второе место на «Западе», что может лишить их возможности получить более проходного соперника в первом раунде плей-офф.

ЦСКА же уверенно идет к победе в конференции: несмотря на летние потери в составе, москвичи не сильно растеряли в качестве хоккея. В этом сезоне СКА и ЦСКА играли между собой дважды — счет в противостоянии по чемпионату-2020/21 равный, 1-1.

Эксперты БК «Лига Ставок» считают, что шансы на победу в воскресной игре равные — коэффициент на победу обеих команд одинаковый, 1,90. Не ожидается в матче большое количество шайб. Тотал больше 5,5 голов оценивается коэффициентом 2,38, меньше 5,5 голов — 1,54.

Ставки на все топовые матчи — на сайте ligastavok.ru. Вернем первую ставку новым игрокам, если она не сыграет. Установите лучшее приложение года от БК «Лига Ставок», смотрите прямые трансляции в высоком качестве и заключайте быстрые пари, не отвлекаясь от просмотра матча.