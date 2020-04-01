  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Лига Ставок

Кибер-дерби «Спартак» — ЦСКА. Кто круче?

1 апреля 2020, 08:00

В среду, 1 апреля, состоится киберфутбольное дерби между игроками «Спартака» и ЦСКА. Встреча начнется в 20.00 по московскому времени, в прямом эфире ее покажет «Матч ТВ».

За «Спартак» сыграют Александр Соболев и Георгий Джикия, за ЦСКА — Федор Чалов и Константин Кучаев.

Как было и в реальном дерби, букмекеры оценивают шансы на победу команд практически как равные. В БК «Лига Ставок» победу красно-белых можно взять за 2,10, успех армейцев — за 2,50. Ничья оценивается в 4,50.

Удвой свою первую интерактивную ставку вместе с новой акцией от БК «Лига Ставок». Подробности на сайте.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир