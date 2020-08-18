«Бавария» и «ПСЖ» выйдут в финал Лиги чемпионов? «Зенит» победит ЦСКА в РПЛ?

В Лиге чемпионов состоятся полуфиналы. Во вторник, 18 августа, сыграют «Лейпциг» и «ПСЖ». В среду, 19 августа, встретятся «Лион» и «Бавария». Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

«Лейпциг» — «ПСЖ»

Обе команды не без труда справились со своими соперниками по четвертьфиналу. «Лейпциг» обыграл лучшую оборону в Европе — мадридского «Атлетико» (2:1). А «ПСЖ» на последних минутах забил два гола в ворота измотанной «Аталанты» (2:1).

Эксперты БК «Лига Ставок» считают звездных парижан фаворитами предстоящего противостояния. На победу «ПСЖ» можно поставить за 1,80. Сенсационный выигрыш «Лейпцига» оценивается в 4,25.

Вероятно, обе команды забьют — Неймару и компании это положено по статусу, а «Лейпцигу» попросту нечего терять. На опцию «обе забьют» есть привлекательный коэффициент для «экспресса» — 1,60.

«Лион» — «Бавария»

«Лион», разъяренный досрочным завершением чемпионата Франции и непопаданием в еврокубки, поймал на контратаках «Манчестер Сити» (3:1) и неожиданно оказался в полуфинале. А «Бавария» унизила «Барселону» (8:2).

После такого победа мюнхенцев представляется очень вероятной — на нее можно поставить за 1,22. Выигрыш «Лиона» оценивается в 11,00.

В этой встрече имеет смысл взглянуть на тотал, ведь вполне можно ожидать голов с обеих сторон. На опцию «тотал больше 3,5» БК «Лига Ставок» предлагает интересный коэффициент — 1,85.

«Зенит» — ЦСКА

В среду, 19 августа, в 3-м туре РПЛ встретятся «Зенит» и ЦСКА. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

«Зенит» начал новый сезон с двух уверенных побед: по 2:0 над «Ротором» и «Ростовом». У ЦСКА результаты такие же, правда, «Тамбов» был обыгран скорее на характере, нежели чем по игре. Недавняя встреча между этими командами в минувшем розыгрыше РПЛ закончилась разгромной победой петербуржцев (4:0) и последующей встряской армейцев, связанной с временным отъездом Виктора Гончаренко в Белоруссию.

«Зенит» представляется фаворитом: на победу сине-бело-голубых можно поставить за 1,70. Выигрыш ЦСКА оценивается в 5,50.

Тем не менее, матч может получиться результативным. На то, что в нем будет забит 0-1 гол, можно поставить за 3,10, 2-3 гола — 1,95, 4-5 голов — за 4,15, 6 и более — за 21,00.

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