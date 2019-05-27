Чемпионат мира

08:35 27 мая | Хоккей — Чемпионат мира

Жена Овечкина показала командный ужин сборной России после чемпионата мира

Александр и Анастасия Овечкины. Фото instagram.com
Александр и Анастасия Овечкины. Фото instagram.com
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Супруга нападающего сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Инстаграме видео с командного ужина национальной команды после победы в матче за третье место на чемпионате мира-2019 против Чехии (3:2 Б).

Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов сперва исполнили гимн РФ, а после капитан "Вашингтона" продемонстрировал свои танцевальные навыки и исполнил ряд движений, сидя за столом.

 

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