Жена Овечкина показала командный ужин сборной России после чемпионата мира

Супруга нападающего сборной России Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала в Инстаграме видео с командного ужина национальной команды после победы в матче за третье место на чемпионате мира-2019 против Чехии (3:2 Б).

Овечкин, нападающий Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов сперва исполнили гимн РФ, а после капитан "Вашингтона" продемонстрировал свои танцевальные навыки и исполнил ряд движений, сидя за столом.

Чемпионат мира по хоккею 2019: новости, обзоры, команды и статистика